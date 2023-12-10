"Стовідсоткові ждуни": у мережі обурені інструкцією з хованками від військкомів для працівників спортзалу

Швидко зорієнтувались…

На тлі масового вручення повісток у спортзалах великих міст України у мережі спалахнув новий скандал. В інтернеті поширюється інструкція того, як варто діяти персоналу тренажерного залу, коли приходять представники ТЦК.

Пишуть, що йдеться про мережу спортзалів Sport Life. За інструкцією, персонал чоловічої статі має "сховатись" по сигналу, на зміну мають заступити жінки.

Вигадали навіть кодові слова та сигнали, які відправлятимуть у робочі чати месенджерів. Проте, варто зауважити, що перелік дій вказаний для персоналу, а от чи приміняється він також до відвідувачів закладу — невідомо.

Примітно й те, що з представниками ТЦК мають спілкуватись або жінки, які працюють там, або чоловіки непризовного віку.

Реакція користувачів мережі

У коментарях під постами з цією інструкцією почалось активне обговорення того, наскільки нахабними та відверто ницими є дії даного спортзалу. Адже, на думку користувачів мережі, це — суцільний сором як для самого закладу, так і для їхнього персоналу.

Обурюються також військовослужбовці, які натрапляють на цю інструкцію.

Так екскомандир полку "АЗОВ", майор ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін зазначив: "Я бачу, всі забули про лютий 2022го і ворожу армію під Києвом. А вони тільки цього і чекають".

Раніше "Телеграф" розібрався у тому, чи законно вручати повістки у таких місцях і що робити військовозобов’язаним у таких випадках. Адвокати радять громадянам звертати увагу насамперед на оформлення документа.