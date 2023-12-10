"Стопроцентные ждуны": в сети возмущены инструкцией с прятками от военнослужащих для работников спортзала

Быстро сориентировались…

На фоне массового вручения повесток в спортзалах крупных городов Украины в сети разразился новый скандал. В интернете распространяется инструкция о том, как следует действовать персоналу тренажерного зала, когда приходят представители ТЦК.

Пишут, что речь идет о сети спортзалов Sport Life. По инструкции, персонал мужского пола должен "спрятаться" по сигналу, на смену должны заступить женщины.

Выдумали даже кодовые слова и сигналы, которые будут отправлять в рабочие чаты мессенджеров. Однако стоит отметить, что перечень действий указан для персонала, а вот применяется ли он также к посетителям заведения — неизвестно.

Примечательно и то, что с представителями ТЦК должны общаться или работающие там женщины или мужчины непризывного возраста.

Реакция пользователей сети

В комментариях под постами с этой инструкцией началось активное обсуждение того, насколько наглыми и откровенно низкими действия данного спортзала. Ведь, по мнению пользователей сети, это сплошной стыд как для самого заведения, так и для их персонала.

Возмущаются также военнослужащие, которые попадают на эту инструкцию.

Так экс-командир полка "АЗОВ", майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отметил: "Я вижу, все забыли о феврале 2022-го и вражеской армии под Киевом. А они только этого и ждут".

Ранее "Телеграф" разобрался в том, законно ли вручать повестки в таких местах и что делать военнообязанным в таких случаях. Адвокаты советуют гражданам обращать внимание, прежде всего, на оформление документа.