Війна — день 657: окупанти масовано атакують у двох напрямках, ЗСУ ведуть активну оборону

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Запеклий опір російському вторгненню продовжується. Росіяни йдуть у наступ не зважаючи на втрати. Окупанти розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на авдіївському та мар’їнському напрямках. ЗСУ продовжують завдавати російським загарбникам вогневої поразки.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 12 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 В небі України все спокійно, активності тактичної або стратегічної авіації немає, повторного запуску ударних БПЛА не фіксувалося.

00:00 Сили оборони України за минулу добу відбили понад 70 атак і штурмів російських окупантів на шести напрямках — куп’янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар’їнському та запорізькому — а також утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Що було в Україні 9 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 654: Україна посилює мобілізацію та готується до відключень світла

Інформацію за 10 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 655: українська армія тримає фронт, ворог рветься до Авдіївки

Все, що відбувалося 11 грудня, можна переглянути за посиланням: Війна — день 656: важкі бої на сході, Росія не припиняє атакувати Україну дронами