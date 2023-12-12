Українські партизани продовжують "кошмарити" окупантів у Криму: проникли на військовий об’єкт (фото та відео)

Через інтенсивні бої полк зазнає великих втрат серед особового складу

Представник військово-партизанського руху "АТЕШ" проник на територію 56 гвардійського десантно-штурмового полку в окупованій Феодосії. Агент зібрав дані про особовий склад частини, техніки та озброєння. Раніше партизани пробралися на територію військової частини 80393 у цьому ж місті.

"Особливо варто відзначити гелікоптери МІ-8, які потрапили на кадри і які використовують для евакуації поранених. Згідно з нашими джерелами, через інтенсивні бої полк зазнає великих втрат серед особового складу, у тому числі в ході погано організованих штурмів", — повідомляється в Telegram- канал руху "АТЕШ".

Партизани додали, що командування окупантів поповнює втрати ув’язненими, що сильно підриває дисципліну у підрозділі. Такий стан справ викликає невдоволення насамперед командирів на місцях.

"Надалі будемо більше працювати з особовим складом цього підрозділу. Усю зібрану інформацію буде передано СОУ. Попри всі заяви окупантів наших агентів, стає все більше", — йдеться в повідомленні.

Довідково: "АТЕШ" ("Вогонь") — військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії. Його було створено українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок повномасштабного російського військового вторгнення.

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