Підуть назавжди: Умєров анонсував неприємності для окупантів у Криму

Міністр висловив обережний оптимізм

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що успіхи України в Чорному морі є добрими передумовами для витіснення російських окупантів із Криму у 2024 році. Досягнення на морі вражають, особливо з огляду на те, що наша країна не має сильного флоту.

"Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху, попри те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже хорошу спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди із нашого Криму", — зазначив Умєров в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна перехопила у Росії ініціативу у Чорному морі. Наша країна створила такі умови безпеки, які змусили окупантів залишити східну частину акваторії.

До слова, на зустрічі зі студентами у Миколаєві Зеленський висловив думку, що Україні буде важче повернути Донбас, ніж Крим. Йшлося про людей, а не території, і причина в тому, що в Донецькій та Луганській областях з 2014 року точилася війна, а в Криму — ні.

Як розповідав "Телеграф", невідомі безпілотники регулярно атакують територію окупованого Криму. Так, у ніч проти 5 грудня вибухи пролунали в Керчі та Феодосії.