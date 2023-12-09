Уйдут навсегда: Умеров анонсировал неприятности для оккупантов в Крыму

Министр высказал осторожный оптимизм

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что успехи Украины в Черном море являются хорошими предпосылками для вытеснения российских оккупантов из Крыма в 2024 году. Достижения на море впечатляют, особенно учитывая то, что у нашей страны нет сильного флота.

"Мы показали всему миру, что мы можем достигать успеха, несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота. Мы вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую возможность для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма", — отметил Умеров в эфире телемарафона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина перехватила у России инициативу в Черном море. Наша страна создала такие условия безопасности, которые заставили оккупантов покинуть восточную часть акватории.

К слову, на встрече со студентами в Николаеве Зеленский высказал мнение, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым. Речь шла о людях, а не территориях и причина в том, что в Донецкой и Луганской областях с 2014 года шла война, а в Крыму — нет.

Как рассказывал "Телеграф", неизвестные беспилотники регулярно атакуют территорию оккупированного Крыма. Так, в ночь на 5 декабря взрывы прогремели в Керчи и Феодосии.