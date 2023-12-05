В Керчи и Феодосии "дискотека": сообщается о большом количестве взрывов

Местные жители заявили о десятках взрывов, Крымский мост перекрыт

Неизвестные беспилотники ночью 5 декабря атаковали временно оккупированные Керчь и Феодосию. Жители городов сообщили о большом количестве взрывов, а оккупационные "власти" сразу же заявили о "работе ПВО".

Об этом сообщает ряд украинских и российских каналов в Telegram. В частности, в Керчи местные жители заявили о по меньшей мере девяти взрывах в районе Аршинцево и поселке Войково.

В других каналах Керчи пишут, что взрывов было по меньшей мере пятнадцать. В некоторых районах города после массовых взрывов полностью пропал свет.

В связи с атакой временно перекрыто движение по незаконно возведенному оккупантами Крымскому мосту. Оккупационные гауляйтеры требуют от местных "хранить спокойствие", то же касается тех, кто на свою голову решил ехать мостом.

"Находящихся на мосту и в зоне ухода просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сообщили в пресс-службе Крымского моста.

Сообщается также, что многие взрывы были слышны в Феодосии, в районе местной нефтебазы. Местные жители в обоих городах "очень рады", говорят, что куда-то прилетело и ругают российских оккупантов, которые "ничему не учатся".

Скриншот

Напомним, что в ночь на 4 декабря во временно оккупированном Луганске неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу. После взрывов загорелся один из резервуаров.

Позже днем 4 декабря в ВСУ подтвердили удачный удар по нефтебазе в Луганске, заявив об уничтожении резервуаров с горючим для российских террористов.