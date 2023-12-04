Дроны атаковали важную цель в Луганске: после прилета вспыхнул пожар (фото, видео)

Местные жители сообщили о нескольких взрывах

В ночь на 4 декабря во временно оккупированном Луганске неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу. После взрывов загорелся один из резервуаров.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Российские пропагандисты утверждают, что к атаке якобы причастны Вооруженные силы Украины.

Также отмечается, что ПВО оккупантов пыталось сбить дроны-камикадзе. По данным российских пропагандистов, БПЛА продолжали атаковать нефтебазу уже во время пожара.

В местных чатах сообщили, что в городе было слышно 5 взрывов. Также отмечается, что пламя удалось локализовать.

Напомним, 29 ноября в Брянске (рф), находящемся на границе с Украиной, произошел прилет в склад беспилотников "Герань-2" (это те же иранские "шахеды"). Жители города сообщали о взрывах в районе телецентра.