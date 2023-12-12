Украинские партизаны продолжают "кошмарить" оккупантов в Крыму: проникли на военный объект (фото и видео)

Из-за интенсивных боев полк несет большие потери среди личного состава

Представитель военно-партизанского движения "АТЕШ" проник на территорию 56 гвардейского десантно-штурмового полка в оккупированной Феодосии. Агент собрал данные о личном составе части, техники и вооружении. Ранее партизаны пробрались на территорию военной части 80393 в этом же городе.

"Отдельно стоит отметить попавшие на кадры вертолеты МИ-8, которые используют для эвакуации раненых. Согласно нашим источникам, из-за интенсивных боев полк несет большие потери среди личного состава, в том числе в ходе плохо организованных штурмов", — сообщается в Telegram-канале движения "АТЕШ".

Партизаны добавили, что командование оккупантов пополняет потери заключенными, что сильно подрывает дисциплину в подразделении. Такое положение дел вызывает недовольство в первую очередь командиров на местах.

"В дальнейшем будем больше работать с личным составом этого подразделения. Вся собранная информация будет передана СОУ. Несмотря на все заявления оккупантов наших агентов становится все больше", — сказано в сообщении.

Для справки: "АТЕШ" ("Огонь") — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории россии. Оно было создано украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате полномасштабного российского военного вторжения.

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