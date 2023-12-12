"Міцний щит та гострий спис": Зеленський та Залужний привітали з Днем Сухопутних військ

Вони є надійною основою української армії

У вівторок, 12 грудня, в Україні відзначається День Сухопутних військ. Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний привітали українських воїнів із цим святом.

"Багатьох відзначено державними нагородами. Багатьох пам’ятатимуть завжди побратими за силу й допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави й людей", — написав Зеленський, подякувавши кожному солдатові, кожному сержанту, кожному командиру за міць, яку вони дають нашій державі.

Валерій Залужний також привітав воїнів у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що другий рік поспіль Україна відзначає День Сухопутних військ в умовах великої війни.

"Ви – надійна основа української армії. Міцний щит та гострий спис, що нещадно знищує противника! Ви знаєте ціну кожного клаптика української землі. Ваша незламна воля та мужність є гордістю нашої держави! Дякую кожному воїну, хто боронить країну в складі Сухопутних військ Збройних Сил України, захищаючи рідний дім та майбутнє наших дітей", — написав Головком.

Нагадаємо, "Телеграф" підготував гарні патріотичні листівки та картинки до Дня Сухопутних військ. З їхньою допомогою можна вітати українських воїнів, піднімаючи їм настрій та бойовий дух.