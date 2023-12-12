Збій мережі Київстар: як переключитися на іншого оператора (інструкція)

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора

Вранці 12 грудня у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій у всій Україні. Абоненти говорять про відсутність мережі та неможливість здійснювати дзвінки. Поки оператори працюють над усуненням проблеми, є можливість скористатися національним роумінгом – це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карток та тарифів.

У Держспецзв’язку розповіли, як це зробити. У Telegram-каналі програми "Дія" радять відкрити програму, поки ви підключені до домашнього WiFi, щоб ваші документи були завантажені.

Як скористатися національним роумінгом та перемикнутися на мережу інших операторів

1 Вимкнути автовибір мережі:

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (або Підключення) – Оператор

на iOS: Параметри – Мобільні дані – Вибір мережі

2 Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL

3 Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

4 Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Періодично потрібно намагатися повернутись до своєї мережі. Це можна робити вручну, або увімкнувши вибір автомережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в популярному месенджері Telegram стався масштабний збій. Користувачі поскаржилися на те, що повідомлення не надсилаються та не відкриваються чати.