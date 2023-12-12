Сбой сети Киевстар: как переключиться на другого оператора (инструкция)

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора

Утром 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой по всей Украине. Абоненты говорят об отсутствии сети, и невозможности совершать звонки. Пока операторы работают над устранением проблемы, есть возможность воспользоваться национальным роумингом − это позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без смены сим-карт и тарифов.

В Госспецсвязи рассказали, как это сделать. В Telegram-канале приложения "Дія" советуют открыть приложение, пока вы подключены к домашнему WiFi, чтобы ваши документы были загружены.

Как воспользоваться национальным роумингом и переключиться на сеть других операторов

1 Отключить автовыбор сети:

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2 Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

3 Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

4 Проверить возможность исходящего звонка, SMS

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора. Периодически нужно пытаться вернуться к своей сети. Это можно делать вручную, или включив выбор автосети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в популярном мессенджере Telegram случился масштабный сбой. Пользователи пожаловались на на то, что сообщения не отправляются и не открываются чаты.