"Крепкий щит и острое копье": Зеленский и Залужный поздравили с Днем Сухопутных войск

Они — надежная основа украинской армии

Во вторник, 12 декабря, в Украине отмечается День Сухопутных войск. Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный поздравили украинских воинов с этим праздником.

"Сухопутные войска Украины. Около 600 тыс. воинов разных родов войск. Смелые. Героические. Мощные. Многие отмечены государственными наградами. Многих всегда будут помнить побратимы за силу и помощь в бою. Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел за возможность гордиться мощью украинской армии. Многих мы сегодня вспоминаем, когда чествуем украинских героев, отдавших свои жизни ради нашего государства и людей", — написал Зеленский, поблагодарив каждого солдата, каждого сержанта, каждого командира за крепость, которую они дают нашему государству.

Валерий Залужный также поздравил воинов в своем Telegram-канале. Он отметил, что второй год подряд Украина отмечает День Сухопутных войск в условиях великой войны.

"Вы – надежная основа украинской армии. Крепкий щит и острое копье, беспощадно уничтожающее противника! Вы знаете цену каждого клочка украинской земли. Ваша несокрушимая воля и мужество – гордость нашего государства! Благодарю каждого воина, кто защищает страну в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, защищая родной дом и будущее наших детей", — написал Главком.

Напомним, "Телеграф" подготовил красивые патриотические открытки и картинки к Дню Сухопутных войск. С их помощью можно поздравлять украинских воинов, поднимая им настроение и боевой дух.