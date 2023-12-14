"Українці не розуміють": Ілля Новіков пояснив, навіщо оточенню Путіна потрібні вибори

В Україні неправильні уявлення про "команду" російського диктатора

На 17 березня 2024 року в Росії заплановані президентські вибори. Нинішній глава РФ Володимир Путін влаштував справжній цирк з оголошенням про свою участь у них, і хоча всім наперед відомо, хто стане новим-старим главою Кремля, диктатору вибори необхідні як ритуал.

"Це важливий ритуал. Я не впевнений, наскільки Путін розуміє такі складні концепції, як "ритуал", "легітимізація через ритуал", але очевидно, навіть якщо він не оперує цими словами, він саме так це сприймає. Він не цар, не імператор. Він — людина, яка свою владу начебто отримала від народу на виборах, і він має регулярно підтверджувати, що він легітимний, навіть якщо знає, що результат на виборах намальований. Путіну це потрібно", — розповів адвокат із РФ Ілля Новіков.

Оточенню Путіна, за його словами, вибори є важливими з інших причин: можна залишатися в оточенні диктатора тільки поки йому потрібно. А якщо немає реальної політики, якщо у диктатора немає необхідності підтримувати рейтинг, мати підтримку в парламенті, то як його політичний радник ти можеш бути йому корисним лише якщо ти кажеш: "Так, Володимире Володимировичу, це дуже важливо, ми обов’язково маємо провести ці вибори".

"Мені взагалі здається, що головна помилка у сприйнятті українським суспільством ситуації в Росії, це уявлення, що у Путіна є велика команда людей, які йому особисто лояльні і дбають про його інтереси більше, аніж про свої. Це абсолютно не так. Це великий Змій Горинич, який має тисячі голів і кожна їсть в себе, а не в сусідню і тим більше не заради царя. Путінський режим складається з дуже егоїстичних людей, які дбають передусім про власну кар’єру і корупційні інтереси, інакше вони б там не протрималися. І певною мірою це нас рятує, бо якби там була система, як в нацистській Німеччині, вибудована під виконання завдань фюрера, нам було б набагато складніше", — резюмував Новіков.

Про це, а також про неіснуючу російську опозицію, значення протестів у РФ, провінційну безнадійність, "ватників" та справи Порошенка, Ілля Новіков розповів в інтерв’ю "Телеграфу": "Оточення Путіна — це Змій Горинич з тисячею голів, кожна з яких працює на себе": юрист Ілля Новіков

Як повідомляв "Телеграф", у Росії ухвалили рішення про проведення "виборів президента" на території тимчасово окупованих областей України, які окупанти вважають своїми територіями. МЗС України відреагувало, назвавши такий "виборчий процес" незаконним та нікчемним.