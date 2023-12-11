Путіну ж буде гірше. У РФ визначилися щодо "виборів" на окупованих територіях України

Рішення приймали "колективно"

У Росії все ж ухвалили рішення про проведення виборів президента на території тимчасово окупованих областей України, які окупанти вважають своїми територіями. Відповідне рішення ухвалив російський Центральний виборчий комітет.

Про це пише російське ЗМІ "РІА Новини". Зауважимо, що вибори заплановані на 17 березня 2024 року.

"ЦВК офіційно ухвалила рішення про проведення голосування на виборах президента в нових регіонах, де введено воєнний стан", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ЦВК, у ході консультацій з Міністерством оборони, ФСБ та так званою регіональною владою, прийшли до висновку, що проведення президентських виборів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей можливе.

МЗС України не залишилось в стороні

Нагадаємо, що МЗС України відреагувало на намір Росії організувати президентські вибори на тимчасово окупованих українських територіях, назвавши такий "виборчий процес" незаконним та нікчемним.

"Будь-які вибори в Росії не мають нічого спільного із демократією. Вони слугують лише інструментом утримання російського режиму при владі", — наголосили у МЗС.

У міністерстві зауважили, що "включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента Росії".

Зокрема, у МЗС України закликали:

міжнародне співтовариство рішуче засудить намір країни-терориста провести вибори на тимчасово окупованих територіях;

накласти санкції на причетних до організації та проведення виборів;

іноземні держави не повинні спрямовувати власних громадян як спостерігачі на псевдовибори. Для тих, хто братиме участь – передбачено кримінальну відповідальність.

Раніше "Телеграф" писав, що з оголошення чинного російського диктатора Володимира Путіна зробили справжній цирк. Зокрема, підполковник Артем Жога звернувся до Путіна від імені "всього нашого народу, всього Донбасу, наших возз’єднаних земель" з проханням балотуватися в президенти.