"Попросив бойовий клоун Жога": з оголошення про участь Путіна у виборах влаштували цирк, у мережі сміються

Розіграли справжню виставу

Не встигли в Росії визначитися з датою проведення виборів президента — вони пройдуть 17 березня 2024 року, як її незмінний глава Володимир Путін заявив, що балотуватиметься. Причому з цього оголошення влаштували справжній цирк.

Диктатор 8 грудня нагороджував "героїв Росії", після церемонії один із нагороджених — так званий "спікер парламенту ДНР", підполковник Артем Жога звернувся до Путіна від імені "всього нашого народу, всього Донбасу, наших возз’єднаних земель" з проханням балотуватися в президенти.

На це Путін відповів, що у нього "в різний час були різні думки", але "зараз такий час, коли потрібно приймати рішення. Я балотуватимуся на посаду президента Російської Федерації".

Навіть у російських пабліках під цією новиною — іронічні коментарі. Коментатори із сарказмом ставлять питання "Невже?".

У мережі також сміються, що знову стати президентом Путіна попросив "бойовий клоун з "ДНР" Жога". Також з’явилися "бюлетені" для участі у виборах Путіна.

Як повідомляв "Телеграф", у США заявили, що разом із союзниками докладають зусиль, у тому числі постачання озброєння, щоб Україна до кінця 2024 року змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. У Путіна вже встигли відреагувати.