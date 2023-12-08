У Києві почали масово закривати станції метро: люди здивовані

На деяких станціях помічено вбрання поліції

У п’ятницю, 8 грудня, раптово почали закривати станції столичного метро, хоча повністю зупинити рух поїздів між станціями "Деміївська" та "Либідська" мали в суботу, 9 грудня.

Про це у соціальних мережах почали повідомляти схвильовані кияни. Згодом цю інформацію підтвердили в прес-службі КМДА. Зазначається, що рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

Так, наразі відомо, що в Києві закрили наступні станції метро "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська". Поїзди зупиняють до станції метро "Либідська", а далі всі шість станцій припинили свою роботу.

Станції метро на ремонт мали закрити в суботу, 9 грудня

Соц мережі

Соц мережі

Соц мережі

Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів. Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська".

Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Про те, що з відомою обіцянкою чиновників прокласти нову гілку метро на Троєщину — читайте у статті: " У Києві знову затримується запуск моста на Воскресенку: "Телеграф" з’ясував деякі подробиці ".