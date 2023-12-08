Шість станцій метро в Києві закриють на ремонт на кілька місяців

Станції працюватимуть як укриття

З п’ятниці, 9 грудня, у Києві повністю буде зупинено рух поїздів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Рух поїздів Оболонсько-Теремківської лінії метро відбуватиметься між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська".

Таке рішення було ухвалено Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Це пов’язано з необхідністю термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Як інформує КП "Київський метрополітен", станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Для забезпечення перевезень пасажирів буде передбачено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.

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Так, через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд. Слід зазначити, що перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні, із застосуванням механізованого та немеханізованого способу.

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За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження і виконати невідкладні заходи із стабілізації конструкцій та відповідні відновлювальні роботи.

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