Шесть станций метро в Киеве закроют на ремонт на несколько месяцев

Станции будут работать в качестве укрытий

С пятницы, 9 декабря, в Киеве полностью будет остановлено движение поездов между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Движение поездов Оболонско-Теремковской линии метро будет происходить между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская".

Такое решение было принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Это связано с необходимостью срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Как информирует КП "Киевский метрополитен", станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Для обеспечения перевозок пассажиров будут предусмотрены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская".

В Киевском метрополитене отметили, что вопрос безопасности пассажирских перевозок является приоритетом для них. Остановка движения поездов на этом участке линии метро — вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов.

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В ведомстве отметили, что из-за множетва факторов появился риск потери устойчивости туннельных сооружений. Следует отметить, что перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" сооружались в пойме реки Лыбедь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водопонижении, с применением механизированного и немеханизированного способа.

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По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

За это время специалисты планируют провести необходимые исследования и выполнить неотложные работы по стабилизации конструкций, а также соответствующие восстановительные работы.

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