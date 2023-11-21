"Исторический момент": на Киевщине открыли новый мост (видео)

Мост был подорван украинскими военными в самом начале войны

Во вторник, 21 ноября, официально был открыт мост через реку Ирпень в Романовке. Здесь возобновилось движение транспорта сразу по нескольким полосам. Как известно, в самом начале войны мост был подорван украинскими военными.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин. Чиновник назвал данное событие "историческим моментом".

На новом мосту уже установлено освещение и оборудованы пешеходные дорожки, которые были спроэктированы с соблюдением всех мер безопасности. На данный момент продолжается монтаж и установка светофоров.

Мост открыли в населенном пункте Романовка

Мост открыли в населенном пункте Романовка

Мост открыли в населенном пункте Романовка

Новый мост призван уменьшить транспортный поток в часы-пик и разгрузить движение на данном участке.

По словам Александра Маркушина, во время оккупации Киевской области мост через Ирпень в Романовке спас около 40 тысяч жителей Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

По данному мосту переправляли раненых, а также осуществляли поставки гуманитарной помощи, провизии и оружия.

Как отметил мэр, разрушенные конструкции старого моста впоследствии станут масштабным мемориалом, однако когда именно это произойдет — неизвестно.

Напомним, что мост через реку Ирпень был подорван украинскими военными 25 февраля 2022 года, чтобы не допустить полной оккупации Киева. Впоследствии переправа стала практически единственным путем спасения для жителей населенных пунктов Киевщины, в которых шли активные военные действия.

Под разрушенным мостом люди прятались от российских обстрелов и авиаударов. Фото разрушенного моста и людей под ним стали широко известны и облетели весь мир.

Фото из Телеграмм-канала Антона Геращенко

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что временную переправу через реку Ирпень открыли после двух недель строительства. Мост на трассе М-07, как и большинство на Киевщине, был взорван в начале войны.

Работы по строительству временной переправы через реку Ирпень на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин заняли две недели.