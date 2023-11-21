"Історичний момент": на Київщині відкрили новий міст (відео)

Міст був підірваний українськими військовими на самому початку війни

У вівторок, 21 листопада, офіційно було відкрито міст через річку Ірпінь у Романівці. Тут відновився рух транспорту одразу кількома смугами. Як відомо, на початку війни міст був підірваний українськими військовими.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. Чиновник назвав цю подію "історичним моментом".

На новому мосту вже встановлено освітлення та обладнано пішохідні доріжки, які були спроектовані з дотриманням усіх заходів безпеки. На даний момент продовжується монтаж та встановлення світлофорів.

Міст відкрили у населеному пункті Романівка

Міст відкрили у населеному пункті Романівка

Міст відкрили у населеному пункті Романівка

Новий міст покликаний зменшити транспортний потік у годину-пік та розвантажити рух на цій ділянці.

За словами Олександра Маркушина, під час окупації Київської області міст через Ірпінь у Романівці врятував близько 40 тисяч мешканців Бучі, Гостомелю та Ірпеня.

Даним мостом переправляли поранених, а також здійснювали постачання гуманітарної допомоги, провізії та зброї.

Як зазначив мер, зруйновані конструкції старого мосту згодом стануть масштабним меморіалом, однак коли саме це станеться — невідомо.

Нагадаємо, що міст через річку Ірпінь було підірвано українськими військовими 25 лютого 2022 року, щоб не допустити повної окупації Києва. Згодом переправа стала практично єдиним шляхом порятунку для мешканців населених пунктів Київщини, де йшли активні військові дії.

Під зруйнованим мостом люди ховалися від російських обстрілів та авіаударів. Фото зруйнованого мосту та людей під ним стали широко відомі та облетіли весь світ.

Фото з Телеграм-каналу Антона Геращенка

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тимчасову переправу через річку Ірпінь відкрили після двох тижнів будівництва. Міст на трасі М-07, як і більшість на Київщині, був підірваний на початку війни.

Роботи з будівництва тимчасової переправи через річку Ірпінь на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин зайняли два тижні.