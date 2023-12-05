Пробки уменьшатся: в Киеве открыли отремонтированный участок Большой кольцевой дороги (фото)

Хорошая новость для автовладельцев и пассажиров

Во вторник, 5 декабря, в Киеве открыли проезд по новому участку Большой кольцевой дороги, которая фактически является Северной объездной дорогой столицы. С этого момента транспорт сможет курсировать от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.

Таким образом пробки на улице Богатырской должны значительно уменьшиться. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

Общая протяженность построенных городом трех новых участков составляет три километра. Протяженность же открытого 5 декабря участка — 1 километр 100 метров. Строительство новых участков Большой кольцевой дороги началось в 2016 году.

Отремонтированный участок Большой кольцевой дороги

Кличко отметил, что строительство участков Большой кольцевой дороги — это очень важная инициатива. Таким образом будет организована подъездная дорога к тоннелю под рекой Днепр, который в переспективе должен соединить левый и правый берега столицы.

Стоит отметить, что тоннель под Днепром — это проект Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, который должен быть реализован за счет государства.

"С сегодняшнего дня уже уменьшатся пробки на улице Богатырской, потому что часть транспорта пойдет по новому участку. В частности, по Оболонскому проспекту", — подчеркнул Кличко.

На участке от улицы Богатырской до Оболонского проспекта есть новый асфальт, три полосы движения в каждую сторону, яркое освещение и велодорожки.

Пробки уменьшатся на улице Богатырской

Схема Большой кольцевой дороги

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве ремонт Кольцевой дороги на одном из участков затягивается: названы новые сроки открытия проезда. Ремонтные работы Кольцевой дороги, на участке от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое, продлили как минимум до конца декабря текущего года. Рабочие не успевают завершить запланированные в рамках капитального ремонта работы.