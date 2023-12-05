Затори зменшаться: у Києві відкрили відремонтовану ділянку Великої кільцевої дороги (фото)

Хороша новина для автовласників та пасажирів

У вівторок, 5 грудня, у Києві відкрили проїзд новою ділянкою Великої кільцевої дороги, яка фактично є Північною об’їзною дорогою столиці. З цього моменту транспорт зможе курсувати від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту.

Таким чином пробки на вулиці Богатирській мають значно зменшитись. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.

Загальна довжина збудованих містом трьох нових ділянок становить три кілометри. А довжина відкритої 5 грудня ділянки — 1 кілометр 100 метрів. Будівництво нових ділянок Великої кільцевої дороги розпочалося у 2016 році.

Відремонтована ділянка Великої кільцевої дороги

Кличко зазначив, що будівництво ділянок Великої кільцевої дороги – це дуже важлива ініціатива. Таким чином буде організовано під’їзну дорогу до тунелю під річкою Дніпро, який, у переспективі, має з’єднати лівий та правий береги столиці.

Варто зазначити, що тунель під Дніпром — це проект Державного агентства по відновленню та розвитку інфраструктури, який має бути реалізований за рахунок держави.

"І відсьогодні вже зменшаться затори на вулиці Богатирській, бо частина транспорту піде вже новою ділянкою. Зокрема, на Оболонський проспект", — підкреслив Кличко.

На ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту є новий асфальт, три полоси руху у кожну сторону, яскраве освітлення та велодоріжки.

Пробки зменшаться на вулиці Богатирській

План Кільцевої дороги

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві ремонт Кільцевої дороги на одній із ділянок затягується : названо нові терміни відкриття проїзду. Ремонтні роботи Кільцевої дороги, на ділянці від Жулянського шляхопроводу до повороту до Вишневого, продовжили як мінімум до кінця грудня поточного року. Робітники не встигають завершити роботи, заплановані в рамках капітального ремонту.