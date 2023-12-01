У Києві Подільсько-Воскресенським мостом запустили рух, але не для всіх (фото)

Будівництво мостового переходу продовжуватиметься

У п’ятницю, 1 грудня, у столиці офіційно запустили рух транспорту Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднає історичну правобережну частину міста зі спальними районами на лівому березі Дніпра. Спочатку проїзд тут відкрили для автобусів, спецтранспорту та автомобілів екстрених служб.

Про це у своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, міст є "важливим об’єктом для життєдіяльності міста, а також для його обороноздатності".

Так, Подільсько-Воскресенським мостом почав курсувати новий автобусний маршрут №111. Він їхатиме від станції метро "Площа Українських Героїв" до станції местро "Лівобережна" і з’єднає таким чином правий берег Києва з лівим.

Також мостом їздитимуть автомобілі екстрених служб і спецтранспорт.

"Ще кілька років тому першим етапом запуску обʼєкту ми планували і обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! Всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на обʼєкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій", — зазначив Кличко.

Також він запевняє, що будівництво мостового переходу обов’язково продовжиться і наступний етап — це виконання комплексу робіт для забезпечення проїзду на вулиці Бальзака та здійснення ремонту вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення.

"Підкреслю: як ми і говорили раніше, запуск руху автотранспорту – це перший крок до наступного суперважливого для мешканців міста етапу – метро на Троєщину. І частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту. А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо. Нас суттєво уповільнили спочатку пандемія, а потім широкомасштабна війна", — резюмував мер Києва.

Як повідомлялося раніше, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу є одним із наймасштабніших київських довгобудів. Будівництво конструкції продовжується ще з 1990-х років. Цей міст має стати найбільшим арковим мостом у Європі.

Детальніше про історію цього столичного довгобуду, скільки на нього вже витратили грошей, скільки бюджетних коштів розікрали і що буде з відомою обіцянкою чиновників прокласти нову гілку метро на Троєщину — читайте у статті: "У Києві знову затримується запуск моста на Воскресенку: "Телеграф" з'ясував деякі подробиці".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, з якими складнощами зіткнулося будівництво двох станцій метро у напрямку Виноградаря.