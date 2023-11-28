У Києві Дігтярівський міст, який завалився під час ремонту, не поспішають відкривати: названо попередню дату

Фахівці продовжують проводити ремонтні роботи на шляхопроводі

У вівторок, 28 листопада, стало відомо про те, що рух Дегтярівським мостом, прольоти якого впали у вересні цього року під час реконструкції, відновиться не раніше 20 грудня. Наразі триває реконструкція шляхопроводу.

Про це повідомили у прес-службі КМДА. На час робот організація дорожнього руху здійснюється тимчасовими схемами об’їзду.

Так, на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка, що у Шевченківському районі столиці, підрядна організація продовжує проводити ремонтні роботи на Дегтярівському мосту.

Тут рух транспорту планують відновити не раніше 20 грудня поточного року. На час проведення ремонтних робіт було організовано тимчасові схеми об’їзду.

Дегтярівський міст у Шевченківському районі столиці

Так, рух на розв’язці організували за принципом турбіни та проїзд, таким чином, забезпечили по всім напрямкам. Також тут працюють тимчасові світлофори.

Тимчасові схеми об’їзду

Нагадаємо: 30 вересня поточного року, під час ремонту Дегтярівського мосту впало відразу кілька прольотів. У КМДА зазначили, що під час обвалення ніхто не постраждав, а винними у події виявилися підрядники.

Також наголошується, що усунення всіх наслідків надзвичайної ситуації здійснювалось за рахунок підрядної організації. Вартість реконструкції не збільшилась.

У прокуратурі за фактом обвалення конструкцій на об’єкті будівництва шляхопроводу по вулиці Дегтярівській було відкрито справу та розпочато досудове розслідування.

Як відомо, у липні 2023 року на Дегтярівському шляхопроводі розпочали масштабне будівництво нового мосту. Згідно з планами, його ширина мала зрости з 28 до 40 метрів, що дозволило б облаштувати велосипедні доріжки та комфортні тротуари.

У рамках реконструкції Дігтярівський міст планували повністю замінити. Очікувалося, що шляхопровід ремонтуватимуть у складі транспортної розв’язки, а на мосту повністю розберуть опори, прогони та фундаменти. На даний момент реконструкція продовжується.

Фото прольоту

Раніше "Телеграф" повідомляв також про те, що під Дегтярівським мостом відновився рух. На даний момент підрядна організація завершила монтаж 28 балок, і це дозволило відновити рух під мостом.

На даний момент під мостом відновився активний рух тільки для автотранспорту — пішоходи тут поки що ходити не можуть. Тротуари під мостом обгородили сигнальними стрічками, бо комунальники ще не встигли покласти асфальт.