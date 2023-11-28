В Киеве Дегтяревский мост, который рухнул во время ремонта, не спешат открывать: названа предварительная дата

Специалисты продолжают проводить ремонтные работы на путепроводе

Во вторник, 28 ноября, стало известно о том, что движение по Дегтяревскому мосту, пролеты которого рухнули в сентябре этого года во время реконструкции, возобновится не ранее 20 декабря. На данный момент продолжается реконструкция путепровода.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. На время работ организация дорожного движения осуществляется временными схемами объезда.

Так, на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко, что в Шевченковском районе столицы, подрядная организация продолжает проводить ремонтные работы на Дегтяревком мосту.

Здесь движение транспорта планируют возобновить не ранее 20 декабря текущего года. На время проведения ремонтных работ были организованы временные схемы объезда.

Дегтяревкий мост в Шевченковском районе столицы

Так, движение на развязке органиовали по принципу турбины и проезд, таким образом, обеспечили во все направления. Также здесь работают временные светофоры.

Временные схемы объезда

Напомним: 30 сентября текущего года, во время ремонта Дегтяревского моста рухнуло сразу несколько пролетов. В КГГА отметили, что во время обрушения никто не пострадал, а виновными в произошедшем оказались подрядчики.

Также отмечается, что устранение всех последствий чрезвычайной ситуацией осуществлялось за счет подрядной организации. Стоимость реконструкции не увеличилась.

В прокуратуре по факту обрушения конструкций на объекте строительства путепровода по улице Дегтяревской было открыто дело и начато досудебное расследование.

Как известно, в июле 2023 года на Дегтяревском путепроводе начали масштабное строительство нового моста. Согласно планам, его ширина должна была возрасти с 28 до 40 метров, что позволило бы обустроить велосипедные дорожки и комфортные тротуары.

В рамках реконструкции Дегтяревский мост планировали полностью заменить. Ожидалось, что путепровод будут ремонтировать в составе транспортной развязки, а на мосту полностью разберут опоры, прогоны и фундаменты. На данный момент реконструкция продолжается.

Фото рухнувшего пролета

Ранее "Телеграф" сообщал также о том, что под Дегтяревским мостом возобновилось движение. На данный момент подрядная организация завершила монтаж 28 балок и это позволило возобновить движение под мостом.

На данный момент, под мостом возобновилось активное движение только для автотранспорта — пешеходы здесь пока ходить не могут. Тротуары под мостом огородили сигнальными лентами, так как коммунальщики еще не успели положить асфальт.