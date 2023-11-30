Київським мостом-довгобудом почне курсувати автобус: маршрут

Довгоочікувана подія для багатьох мешканців столиці

Найближчим часом запустять рух транспорту на Подільсько-Воскресенському мосту, який має з’єднати історичну правобережну частину міста із спальними районами на лівому березі Дніпра. Спочатку проїзд тут відкриють для громадського транспорту.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку глава "Ради з урбаністики Києва" Віталій Селик. Його будували 31 рік і це відкриття — лише перша черга

На даний момент відомо, що починаючи з п’ятниці, 1 грудня, Подільсько-Воскресенським мостом почне курсувати новий автобусний маршрут №111. Він їхатиме від станції метро "Площа Українських Героїв" до станції местро "Лівобережна".

"В ідеалі — треба підв’язати ще кілька маршрутів — наприклад 95 і 42", — додав Віталій Селик.

Схема автобусного маршруту №111

Наразі точні терміни запуску повноцінного руху транспорту на Подільсько-Воскресенському мосту не називаються, але громадський транспорт тут точно почне курсувати найближчим часом.

Це підтверджує опублікована на EasyWay схема руху нового автобусного маршруту №111.

Окрім маршрутних автобусів на новий арочний міст пускатимуть екстрений транспорт та військових. Це буде зроблено для того, щоб не перевантажити Центрально-Садову на лівому березі.

Схема руху

Як повідомлялося раніше, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу є одним із наймасштабніших київських довгобудів. Будівництво конструкції продовжується ще з 1990-х років. Цей міст має стати найбільшим арковим мостом у Європі.

Детальніше про історію цього столичного довгобуду, скільки на нього вже витратили грошей, скільки бюджетних коштів розікрали і що буде з відомою обіцянкою чиновників прокласти нову гілку метро на Троєщину — читайте у статті : деякі подробиці .

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, з якими складнощами зіткнулося будівництво двох станцій метро у напрямку Виноградаря.