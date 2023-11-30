По киевскому мосту-долгострою начнет курсировать автобус: маршрут

Долгожданное событие для многих жителей столицы

В ближайшее время запустят движение транспорта на Подольско-Воскресенском мосту, который должен соединить историческую правобережную часть города со спальными районами на левом берегу Днепра. Изначально проезд здесь откроют для общественного транспорта.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук глава "Совета по урбанистике Киева" Виталий Селик. Его строили 31 год и это открытие — только первая очередь.

На данный момент известно, что начиная с пятницы, 1 декабря, по Подольско-Воскресенском мосту начнет курсировать новый автобусный маршрут №111. Он будет ехать от станции метро "Площадь Украинских Героев" до станции местро "Левобережная".

"В идеале — надо подвязать еще несколько маршрутов — например 95 и 42", — добавил Виталий Селик.

Схема автобусного маршрута №111

На данный момент, точные сроки запуска полноценного движения транспорта на Подольско-Воскресенском мосту не называются, но общественный транспорт здесь точно начнет курсировать в самое ближайшее время.

Это подтверждает опубликованная на EasyWay схема движения нового автобусного маршрута №111.

Кроме маршрутных автобусов на новый арочный мост будут пускать экстренный транспорт и военных. Это будет сделано для того, чтобы не перегрузить Центрально-Садовую на левом берегу.

Схема движения

Как сообщалось ранее, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода является одним из самых масштабных киевских долгостроев. Строительство конструкции продолжается еще с 1990-х годов. Этот мост должен стать самым большим арочным мостом в Европе.

Подробнее об истории этого столичного долгостроя, сколько на него уже потратили денег, сколько бюджетных средств разворовали и что будет с известным обещанием чиновников проложить новую ветку метро на Троещину — читайте в статье: "В Киеве снова задерживается запуск моста на Воскресенку: "Телеграф" выяснил некоторые подробности".

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, с какими сложностями столкнулось строительство двух станций метро в направлении Виноградаря.