В Киеве по Подольско-Воскресенскому мосту запустили движение, но не для всех (фото)

Строительство мостового перехода будет продолжаться

В пятницу, 1 декабря, в столице официально запустили движение транспорта по Подольско-Воскресенском мосту, который соединит историческую правобережную часть города со спальными районами на левом берегу Днепра. Изначально проезд здесь открыли для автобусов, спецтранспорта и автомобилей экстренных служб.

Об этом в своем официальном Телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, мост является "важным объектом для жизнедеятельности города, а также для его обороноспособности".

Так, по Подольско — Воскресенскому мосту начал курсировать новый автобусный маршрут №111. Он будет ехать от станции метро "Площадь Украинских Героев" до станции местро "Левобережная" и соединит таким образом правый берег Киева с левым.

Также по мосту будут ездить автомобили экстренных служб и спецтранспорт.

"Еще несколько лет назад первым этапом запуска объекта мы планировали и обещали обеспечение движения пассажирского автотранспорта. И сегодня, наконец, это произошло! Всем скептикам и тем, кто пытался заблокировать работы на объекте, скажу одно: ищите теперь другие поводы для своих манипуляций", — отметил Кличко.

Также он уверяет, что строительство мостового перехода обязательно продолжитсяи следующий этап — это выполнение комплекса работ для обеспечения проезда на улице Бальзака и осуществлениеа ремонт улицы Центральная Садовая включительно с обустройством сети водоотведения.

"Подчеркну: как мы и говорили ранее, запуск движения автотранспорта — это первый шаг к следующему суперважному для жителей города этапу — метро на Троещину. И часть его станций уже существуют. Они находятся на нижнем ярусе арочного моста. А дальше метро должно пойти под землю. И работы по обустройству тоннелей тоже активизируем. Нас существенно замедлили сначала пандемия, а затем широкомасштабная война", — резюмировал мэр Киева.

Как сообщалось ранее, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода является одним из самых масштабных киевских долгостроев. Строительство конструкции продолжается еще с 1990-х годов. Этот мост должен стать самым большим арочным мостом в Европе.

Подробнее об истории этого столичного долгостроя, сколько на него уже потратили денег, сколько бюджетных средств разворовали и что будет с известным обещанием чиновников проложить новую ветку метро на Троещину — читайте в статье: "В Киеве снова задерживается запуск моста на Воскресенку: "Телеграф" выяснил некоторые подробности".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, с какими сложностями столкнулось строительство двух станций метро в направлении Виноградаря.