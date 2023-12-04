У Києві ремонт Кільцевої дороги затягується: названо нові строки відкриття проїзду

Автовласників та пасажирів просять уважно поставитися до цієї інформації

Ремонтні роботи Кільцевої дороги, на ділянці від Жулянського шляхопроводу до повороту до Вишневого, продовжили як мінімум до кінця грудня поточного року. Робітники не встигають завершити роботи, заплановані в рамках капітального ремонту.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Так, капітальний ремонт продовжується на ділянці Кільцевої дороги від виїзду з міста Вишневе до Жулянського шляхопроводу. Ремонт тут стартував у вересні і мав завершитися 1 грудня 2023 року. Однак через несприятливі погодні умови та блокування вантажів на кордоні з Польщею ремонтні роботи затягуються. Рух цією ділянкою планується відкрити наприкінці 2023 року.

Через дорожні роботи рух транспорту на двох смугах у кожному напрямку обмежений. Залишається закритим лівий поворот з Кільцевої дороги на вулицю Миколи Трублаїні та з вулиці Миколи Трублаїні на Кільцеву дорогу (у бік Одеської площі).

Наголошується, що капітальний ремонт Кільцевої дороги — це вкрай важливий проект для Києва, який забезпечить безперебійний рух транзитного транспорту в об’їзд столиці.

На Кільцевій дорозі триває ремонт

У межах капітального ремонту дорожники влаштовують нову систему дощової каналізації. Це збільшить пропускну спроможність води під час опадів і не допустить підтоплення. Окрім того, уздовж усієї ділянки фахівці прокладають мережу зовнішнього освітлення з монтуванням опор із сучасними енергоощадними LED-світильниками.

Паралельно тривають роботи із влаштування щебеневої основи для подальшого асфальтування ділянки в три шари, що забезпечить зносостійкість і продовжить термін експлуатації покриття.

Мешканцям та гостям міста представники КП "Київавтодор" приносять свої вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві по Подільсько-Воскресенському мосту запустили рух, але не для всіх. У столиці офіційно запустили рух транспорту Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднає історичну правобережну частину міста зі спальними районами на лівому березі Дніпра. Спочатку проїзд тут відкрили для автобусів, спецтранспорту та автомобілів екстрених служб.

Як повідомлялося раніше, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу є одним із наймасштабніших київських довгобудів. Будівництво конструкції продовжується ще з 1990-х років. Цей міст має стати найбільшим арковим мостом у Європі.