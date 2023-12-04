В Киеве ремонт Кольцевой дороги затягивается: названы новые сроки открытия проезда

Автовладельцев и пассажиров просят внимательно отнестись к данной информации

Ремонтные работы Кольцевой дороги, на участке от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое, продлили как минимум до конца декабря текущего года. Рабочие не успевают завершить запланированные в рамках капитального ремонта работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Так, капитальный ремонт продолжается на участке Кольцевой дороги от выезда из города Вишневое до Жулянского путепровода. Ремонт здесь стартовал в сентябре и должен был завершиться 1 декабря 2023 года. Однако, из-за неблагоприятных погодных условий и блокирование грузов на границе с Польшей, ремонтные работы затягиваются. Движение на этом участке планируется открыть в конце 2023 года.

Из-за дорожных работ движение транспорта на двух полосах в каждом направлении ограничено. Также остается закрытым левый поворот с Кольцевой дороги на улицу Николая Трублаини и с улицы Николая Трублаини на Кольцевую дорогу (в сторону Одесской площади).

Отмечается, что капитальный ремон Кольцевой дороги — это крайне важный проект для столицы, который обеспечит бесперебойное движение транзитного транспорта в объезд столицы.

На Кольцевой дороге продолжается ремонт

В рамках капитального ремонта дорожники монтируют новую систему дождевой канализации. Кроме того, вдоль всего участка специалисты прокладывают сеть наружного освещения с современными энергосберегающими LED-светильниками.

Параллельно продолжаются работы по устройству щебеночного основания для дальнейшего асфальтирования участка в три слоя, что обеспечит износостойкость и продлит срок эксплуатации покрытия.

Жителям и гостям города представители КП "Киевавтодор" приносят свои извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве по Подольско-Воскресенскому мосту запустили движение, но не для всех. В в столице официально запустили движение транспорта по Подольско-Воскресенском мосту, который соединит историческую правобережную часть города со спальными районами на левом берегу Днепра. Изначально проезд здесь открыли для автобусов, спецтранспорта и автомобилей экстренных служб.

Как сообщалось ранее, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода является одним из самых масштабных киевских долгостроев. Строительство конструкции продолжается еще с 1990-х годов. Этот мост должен стать самым большим арочным мостом в Европе.