В Киеве начали массово закрывать станции метро: люди в недоумении

На некоторых станциях замечены наряды полиции

В пятницу, 8 декабря, внезапно начали закрывать станции столичного метро, хотя полностью остановить движение поездов между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" должны были в субботу, 9 декабря. На некоторых станциях пассажиры наблюдают полицейских.

Об этом в социальных сетях сообщают взволнованные киевляне.

Так, на данный момент известно, что в Киеве действительно закрыли станции метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демеевская".

Кроме этого, киевляне сообщают о том, что поезда останавливают до станции метро "Лыбедская" и далее все шесть станций прекратили свою работу.

Станции метро на ремонт должны были закрыть в субботу, 9 декабря

Соцсети

Соцсети

Соцсети

О том, что будет с известным обещанием чиновников проложить новую ветку метро на Троещину — читайте в статье: "В Киеве снова задерживается запуск моста на Воскресенку: "Телеграф" выяснил некоторые подробности".