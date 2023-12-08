"Попросил боевой клоун Жога": из объявления об участии Путина в выборах устроили цирк, в сети смеются

Разыграли настоящий спектакль

Не успели в России определиться с датой проведения выборов президента — они пройдут 17 марта 2024 года, как ее бессменный глава Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться. Причем из этого объявления устроили настоящий цирк.

Диктатор 8 декабря награждал "героев России", после церемонии один из награжденных — так называемый "спикер парламента ДНР", подполковник Артем Жога обратился к Путину от лица "всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель" с просьбой баллотироваться в президенты.

На это Путин ответил, что у него "в разное время были разные мысли", но "сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации", — заявил он.

Даже в российских пабликах под этой новостью — ироничные комментарии. Комментаторы с сарказмом задают вопрос "Неужели?".

В сети также смеются, что снова стать президентом Путина попросил "боевой клоун из "ДНР" Жога". Также появились "бюллетени" для участия в выборах Путина.

Как сообщал "Телеграф", в США заявили, что вместе с союзниками прилагают усилия, в том числе поставками вооружения, чтобы Украина до конца 2024 года смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. У Путина уже успели отреагировать.