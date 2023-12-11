Путину же будет хуже. В РФ определились насчет "выборов" на оккупированных территориях Украины

Решения принимали "коллективно"

В России все же приняли решение о проведении выборов президента на территории временно оккупированных областей Украины, которые оккупанты считают своими территориями. Соответствующее решение было принято российским Центральным избирательным комитетом.

Об этом пишет российское СМИ "РИА Новости". Заметим, что выборы запланированы на 17 марта 2024 года.

"ЦИК официально принял решение о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЦИКе, в ходе консультаций с Министерством обороны, ФСБ и так называемой региональной властью, пришли к выводу, что проведение президентских выборов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей возможно.

МИД Украины не осталось в стороне

Напомним, что МИД Украины отреагировало на намерение России организовать президентские выборы на временно оккупированных украинских территориях, назвав такой "избирательный процесс" незаконным и никчемным.

"Любые выборы в России не имеют ничего общего с демократией. Они служат лишь инструментом удержания российского режима у власти", — подчеркнули в МИД.

В министерстве отметили, что "включение голосов, полученных на временно оккупированных территориях, поставит под сомнение легитимность всего результата выборов президента России".

В частности, в МИД Украины призвали:

международное сообщество решительно осудить намерение страны-террориста провести выборы на временно оккупированных территориях;

наложить санкции на причастных к организации и проведению выборов;

иностранные государства не должны направлять собственных граждан в качестве наблюдателей на псевдовыборы. Для тех, кто будет участвовать – предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее "Телеграф" писал, что из оглашения действующего российского диктатора Владимира Путина сделали настоящий цирк. В частности, подполковник Артем Жога обратился к Путину от имени "всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель" с просьбой баллотироваться в президенты.