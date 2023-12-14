"Аби лиш він їх не знайшов першим": у Росії оголосили у розшук Буданова, у мережі хвиля сарказму

Росіяни "загубили" главу української розвідки

У Росії оголосили в розшук голову ГУР Міноборони України Кирила Буданова, який навіть незважаючи на свою посаду здійснює бойові виходи під час повномасштабної війни. Однак російське міністерство внутрішніх справ не вказало, за якою статтею кримінального кодексу ведеться розшук.

Як повідомили росЗМІ, відповідне оголошення з’явилося у базі МВС РФ. Там вказано вік і місце народження Буданова, а ось із підставою для розшуку — дивина.

"Буданов Кирило Олексійович розшукується за статтею КК", — йдеться у повідомленні без вказівки, за якою саме статтею.

У мережі з приводу розшуку Буданова іронізують: смішно насамперед те, що раніше в Росії вже кілька разів заявляли, що Буданова нібито вбито. Крім того, він не ховається — у мережі пропонують росіянам приходити та забирати — якщо, звісно, зможуть. Також наголошують, що голова ГУР України сам їх шукає для "утилізації".

"Так вони ж репетували, що він убитий. 3 рази. А тепер загубили. Ідіоти", "Та приходьте, забирайте. Якщо зможете", "На болотах все стабільно", Придурки. Буданов їх сам шукає, щоб ліквідувати та утилізувати цю фашистську гидоту", — пишуть коментатори.

Варто зазначити, що в Росії люблять розважатися, оголошуючи у розшук українців, які обіймають певні посади. Так, вони "розшукують" колишнього командувача сухопутних військ України, а нині голову Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Він теж "розшукується за статтею КК", проте за якою саме не уточнюється. Крім того, в РФ оголосили в розшук заступника Залужного та ще двох українських генералів.