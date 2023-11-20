У росії оголосили в розшук главу КМВА: у чому "звинувачують"

Стаття, за якою він розшукується, не розголошується

Стало відомо про те, що колишнього командувача сухопутних військ України, а нині голову Київської міської військової адміністрації Сергія Попка оголошено в росії у федеральний розшук. Подробиці цієї справи засекречені.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Верстка". Зазначається, що Сергій Попко "розшукується за статтею КК", проте за якою саме не уточнюється.

Слід зазначити, що з 2016 до 2019 року Сергій Попко обіймав посаду командувача сухопутних військ України. У жовтні 2022 року Володимир Зеленський призначив його на посаду начальника Київської міської військової адміністрації.

У серпні цього року Слідчий комітет росії висунув Попко заочне звинувачення. У відомстві не вказується стаття, за якою Попко оголошено у розшук.

Пропагандисти стверджують, що Попко, нібито, був причетний до обстрілів окупованих районів Луганської та Донецької областей, через які "загинули та отримали поранення понад 180 людей".

Попоки оголосили в розшук у Росії

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росія оголосила у розшук популярну українську ведучу. МВС Росії оголосило в розшук відому українську телеведучу. Раніше її внесли до реєстру "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу.