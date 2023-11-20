У росії оголосили в розшук главу КМВА: у чому "звинувачують"
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Стаття, за якою він розшукується, не розголошується
Стало відомо про те, що колишнього командувача сухопутних військ України, а нині голову Київської міської військової адміністрації Сергія Попка оголошено в росії у федеральний розшук. Подробиці цієї справи засекречені.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Верстка". Зазначається, що Сергій Попко "розшукується за статтею КК", проте за якою саме не уточнюється.
Слід зазначити, що з 2016 до 2019 року Сергій Попко обіймав посаду командувача сухопутних військ України. У жовтні 2022 року Володимир Зеленський призначив його на посаду начальника Київської міської військової адміністрації.
У серпні цього року Слідчий комітет росії висунув Попко заочне звинувачення. У відомстві не вказується стаття, за якою Попко оголошено у розшук.
Пропагандисти стверджують, що Попко, нібито, був причетний до обстрілів окупованих районів Луганської та Донецької областей, через які "загинули та отримали поранення понад 180 людей".
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росія оголосила у розшук популярну українську ведучу. МВС Росії оголосило в розшук відому українську телеведучу. Раніше її внесли до реєстру "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу.