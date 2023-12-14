"Как бы он их не нашел первым": в России объявили в розыск Буданова, в сети волна сарказма

Россияне "потеряли" главу украинской разведки

В России объявили в розыск главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который, даже несмотря на свою должность совершает боевые выходы во время полномасштабной войны. Однако российское министерство внутренних дел не указало, по какой именно статье уголовного кодекса ведется розыск.

Как сообщили росСМИ, соответствующее объявление появилось в базе МВД РФ. Там указан возраст и место рождения Буданова, а вот с основанием для розыска странность.

"Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК", — сказано в сообщении без указания, по какой именно статье.

В сети по поводу розыска Буданова иронизируют: смешно прежде всего, то, что ранее в россии уже несколько раз заявляли, что Буданов якобы убит. Кроме того, он не прячется — в сети предлагают россиянам приходить и забирать — если, конечно, смогут. Также отмечают, что глава ГУР Украины сам их ищет для "утилизации".

"Так они же орали, что он убит. 3 раза. А теперь потеряли. Идиоты", "Да приходите, забирайте. Если сможете", "На болотах все стабильно", Придурки. Буданов их сам ищет, чтобы ликвидировать и утилизировать эту фашистскую мерзость", — пишут комментаторы.

Стоит отметить, что в России любят развлекаться, объявляя в розыск украинцев, занимающих определенные должности. Так, они "разыскивают" бывшего командующего сухопутными войсками Украины, а ныне главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Он тоже "разыскивается по статье УК", однако по какой именно — не уточняется. Кроме того, в РФ объявили в розыск зама Залужного и еще двух украинских генералов.