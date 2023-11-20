В россии объявили в розыск главу КГВА: в чем "обвиняют"

Статья, по которой он разыскивается, не разглашается

Стало известно о том, что бывший командующий сухопутными войсками Украины, а ныне глава Киевской городской военной администрациис объявлен в россии в федеральный розыск. Подробности данного дела засекречены.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Верстка". Отмечается, что Сергей Попко "разыскивается по статье УК", однако по какой именно — не уточняется.

Следует отметить, что с 2016 по 2019 год Сергей Попко занимал должность командующего сухопутными войсками Украины. В октябре 2022 года Владимир Зеленский назначил его на должность начальника Киевской городской военной администрации.

В августе этого года Следственный комитет россии предъявил Попко заочное обвинение. В ведомстве не указывается статья, по которой Попко объявлен в розыск.

Пропагандисты утверждают, что Попко, якобы, был причастен к обстрелам оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, из-за которых "погибли и получили ранения свыше 180 человек".

Попоко объявили в розыск в рф

Для справки: Сергей Николаевич Попко — украинский военачальник, генерал-полковник Вооружённых сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины с 2016 по 2019год. Глава Киевской городской военной администрации с 21 октября 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что россия объявила в розыск популярную украинскую ведущую. МВД рф объявило в розыск известную украинскую телеведущую. Ранее её внесли в реестр "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.