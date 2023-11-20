В россии объявили в розыск одиозного автора слов "Вова, еб… их, бл…": что инкриминируют Поворознюку

За время полномасштабной войны попал не один скандал

Россияне объявили в розыск бывшего районного депутата Кировоградской области, бизнесмена Александра Поворознюка, который в начале полномасштабного вторжения прославился обращением к Владимиру Зеленскому. В россии ему инкриминируют "разжигание ненависти в интернете с угрозой насилия".

Вероятно, "разжигал насилие" он призывом к Зеленскому уничтожать оккупантов. Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на базу МВД оккупантов.

В октябре 2023 года Александр Поворознюк был заочно арестован в россии за "разжигание ненависти в интернете с угрозой насилия". Однако в базе о розыске конкретная статья не указывается.

"Поворознюк Александр Григорьевич разыскивается по статье Уголовного кодекса", — говорится на сайте МВД россии.

Чем известен Поворознюк

"Хотел бы обратиться в настоящее время к президенту нашему Владимиру Зеленскому. Я хотел бы сказать: Вова, еб… их, бл…! А мы тебе будем помогать. Такого президента, как ты, не было и не будет", — именно этими словами Поворознюк прославился на всю Украину.

Видео быстро стало вирусным, набрав миллионы просмотров на ютубе, а Мюсли UA наложили его фразы на трек, месяц держащийся в топе стриминговых сервисов.

В своих интервью бизнесмен горячо Владимира Зеленского и критикует его политических оппонентов. Его эмоциональность стала его визитной карточкой, ведь его знают именно по тому, как он много ругается и говорит суржиком.

Однако не все в обществе восхищались такой фигурой, которой еще и начали предоставлять доступ к национальному марафону. Мол, не нужно пускать в эфир его нецензурную лексику и делать из него героя настоящего, тем более когда бизнесмен имеет судимости, которыми еще и гордится.

Не успел инфопространство вокруг Поворознюка стихнуть, как летом 2023 года разразился скандал с возможной съемкой сериала на государственные деньги о Поворознюке, который стал одной из причин увольнения министра культуры Александра Ткаченко.

Также пользователи сети активно наблюдали за скандалом Александра Поворознюка с журналистом Дмитрием Гордоном, который немало информации обнародовал касательно бизнесмена.

В одном из интервью бизнесмен заявил, что имеет и политические амбиции, ведь готов создать политическую партию и участвовать в выборах по завершении боевых действий в стране.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко объявлен в россии в федеральный розыск.