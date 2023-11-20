У росії оголосили у розшук одіозного автора слів "Вова, їб… їх, бл…": що інкримінують Поворознюку

За час повномасштабної війни потрапив не в один скандал

Росіяни оголосили у розшук колишнього районного депутата Кіровоградської області, бізнесмена Олександра Поворознюка, який на початку повномасштабного вторгнення прославився зверненням до Володимира Зеленського. У росії йому інкримінують "розпалювання ненависті в інтернеті з загрозою насильства".

Ймовірно, "розпалював ворожнечу" він закликом до Зеленського нищити окупантів. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на базу МВС окупантів.

У жовтні 2023 року Олександра Поворознюка заочно заарештували у росії за "розпалювання ненависті в інтернеті з загрозою насильства". Проте у базі про розшук конкретна стаття не вказується.

"Поворознюк Олександр Григорович розшукується за статтею Кримінального кодексу", — йдеться на сайті МВС росії.

Чим відомий Поворознюк

"Хотів би звернутися в даний час до президента нашого Володимира Зеленського. Я хотів би сказати: Вова, їб… їх, бл…! А ми тобі будем помагать. Такого президента, як ти, не було і не буде", — саме цими словами Поворознюк прославився на всю Україну.

Відео швидко стало вірусним, набравши мільйони переглядів на ютубі, а Мюслі UA наклали його фрази на трек, який місяць тримався у топі стримінгових сервісів.

У своїх інтерв’ю бізнесмен палко Володимира Зеленського і критикує його політичних опонентів. Його емоційність стало його візитівкою, адже його знають саме за тим, як він багато нецензурно лається та говорить суржиком.

Проте не всі у суспільстві були в захваті від такої постаті, якій ще й почали надавати доступ до національного марафону, мовляв, не потрібно пускати в ефір його нецензурну лексику та робити з нього героя сьогодення, тим паче коли бізнесмен має судимості, якими ще й пишається.

Не встиг інформпростір навколо Поворознюка стихнути, як влітку 2023 року спалахнув скандал з можливою зйомкою серіалу на державні гроші про Поворознюка, який став однією з причин звільнення міністра культури Олександра Ткаченка.

Також користувачі мережі активно спостерігали за скандалом Олександра Поворознюка з журналістом Дмитром Гордоном, який чимало приголомшливої інформації оприлюднив про бізнесмена.

В одному з інтерв'ю бізнесмен заявив, що має і політичні амбіції, адже готовий створити політичну партію та брати участь у виборах після завершення бойових дій у країні.

Раніше "Телеграф" писав, що голову Київської міської військової адміністрації Сергія Попка оголошено в росії у федеральний розшук.