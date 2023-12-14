Зеленський вже у Німеччині з неоголошеним візитом: що відомо

Ціль візиту українського президента поки невідома

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини із неоголошеним візитом. Він одразу ж подався до міста Вісбаден, де розташований американський штаб військової допомоги Україні.

Про це повідомляє BILD. Літак із президентом приземлився у Франкфурт-на-Майні, через що у місті підвищили заходи безпеки та перекрили деякі дороги, кажуть у місцевій поліції.

Мета візиту Зеленського поки що не відома. До того ж канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші європейські лідери перебувають у Брюсселі на Саміті лідерів ЄС.

Нагадаємо, що кілька днів тому президент України відвідав Аргентину, де зустрівся із трьома президентами країн Латинської Америки. Крім того, але привітав новообраного президента Аргентини з посадою та заручився його підтримкою. Напередодні він відвідав Бразилію, але президент країни відмовив йому у зустрічі.

Слідом Володимир Зеленський вирушив до США, де виступив перед сенаторами Конгресу. Український лідер пояснив американцям, навіщо їм і надалі надавати допомогу Україні, а також попросив розморозити російські активи. Крім того, Зеленський зустрівся з Байденом і вони зробили низку заяв.

Також "Телеграф" повідомляв, що Німеччина має наміри й надалі допомагати Україні у війні. Зокрема, наступного року ФРН передасть Україні ще 200 тисяч 155-мм снарядів.