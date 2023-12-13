Зеленський прибув із неоголошеним візитом до країни НАТО

Літак глави держави вже приземлився у її столиці

Президент України Володимир Зеленський одразу після поїздки до США здійснив візит до ще однієї дружньої країни. Ця поїздка не була анонсована до цього.

Про це повідомляє DW. За даними журналістів, цією країною є Норвегія. Літак глави держави вже приземлився у її столиці — місті Осло.

Відомо, що в Осло незабаром має відбутися зустріч глав країн та урядів Північних держав. У ній і братиме участь український лідер.

На ній, зокрема, обговорюватимуть питання спільної оборони та підтримки України.

Згодом Зеленський особисто підтвердив свій візит. Він розповів, що прибув до Осло для участі у другому Саміті Україна – Північна Європа.

"Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета – безпека та справедливий і міцний мир на континенті", — сказав Зеленський.

Також президент проведе двосторонні переговори із учасниками саміту. Зустрінеться з Його Величністю Королем Гаральдом V, відвідає Стортинг, поспілкується з норвезькими політиками та підприємцями.

Нагадаємо, що цей візит став уже третім за останні дні. До цього президент відвідував Аргентину, щоб бути присутнім на інавгурації новообраного Хав’єра Мілея. Однак, як раніше писав "Телеграф", ця поїздка була не лише про зустріч із новим президентом Аргентини. Є ще кілька важливих моментів.

Після цього Зеленський вирушив до США, де, зокрема, провів зустріч із Джо Баденом. Після переговорів відбулася спільна прес-конференція Байдена та Зеленського, про яку ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що стало відомо, чому президент Бразилії відмовив Зеленському у зустрічі.