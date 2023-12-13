Зеленский прибыл с необъявленным визитом в страну НАТО

Самолет главы государства уже приземлился в её столице

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после поездки в США совершил визит в еще одну дружественную страну. Данная поездка не была анонсирована до этого.

Об этом сообщает DW. По данным журналистов, этой страной является Норвегия. Самолет главы государства уже приземлился в её столице — городе Осло.

Известно, что в Осло вскоре должна состоятся встреча глав стран и правительств Северных государств. В ней и примет участие украинский лидер.

На ней, в частности, будут обсуждать вопросы совместной обороны и поддержки Украины.

Позже Зеленский лично подтвердил свой визит. Он рассказал, что прибыл в Осло для для участия во втором Саммите Украина – Северная Европа.

"Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель – безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте", — сказал Зеленский.

Также президент проведет двусторонние переговоры с участниками саммита. Встретится с Его Величеством Королем Гаральдом V, посетит Стортинг, пообщается с норвежскими политиками и предпринимателями.

Напомним, что данный визит стал уже третьим за последние дни. До этого президент посещал Аргентину, чтобы присутствовать на инаугурации новоизбранного Хавьера Милея. Однако, как ранее писал "Телеграф", данная поездка была не только о встрече с новым президентом Аргентины. Есть еще несколько важных моментов.

После этого Зеленский отправился в США, где, в частности, провел встречу с Джо Баденом. После переговоров состоялась совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского, о которой вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что стало известно, почему президент Бразилии отказал Зеленскому во встрече.