Снаряди для України: Німеччина підтвердила плани надати боєприпаси вже наступного року

Зараз у Німеччині активно нарощують промислове військове виробництво

Згідно зі своїми планами, Німеччина у 2024 році передасть Україні ще 200 тисяч 155-мм снарядів. Але це максимум, який може надати українцям німецька армія та промисловість.

Про це сказав генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр у коментарі виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. За його словами, зараз заради цього у Німеччині активно нарощують промислове військове виробництво.

"Німеччина наступного року зможе відправити майже 200 тисяч артилерійських снарядів для потреб української армії. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона", – зазначив він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки снарядів передала Європа Україні. За інформацією закордонних ЗМІ, "снарядний план" зараз перебуває на межі краху.

Боррель запропонував варіант де взяти більше боєприпасів для України. Його заява надійшла після новин про те, що Європейський Союз, ймовірно, не зможе досягти своєї головної мети передати Україні мільйон 155 мм снарядів до березня 2024 року.

Тим часом Україна домовилася з двома американськими компаніями щодо спільного виробництва зброї, у тому числі боєприпасів калібру 155 мм. Виготовлятимуть снаряди в Україні протягом кількох років.