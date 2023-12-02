Німеччина різко збільшує постачання великокаліберних снарядів в Україну: подробиці

Німецька промисловість нарощує темпи виробництва

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До цього списку увійшли артилерійські снаряди, стрілецька зброя та автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба німецького уряду. Зазначається, що поставки здійснюються за рахунок Федеральних збройних сил та промисловості, які фінансуються за рахунок коштів федерального уряду.

Так, українській армії було виділено 4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи для них, 8 вантажівок Zetros, 3 транспортні засоби та 2 автомобілі прикордонної служби. Також українські військовослужбовці отримають 3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм, 15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тис. патронів до них, 5 датчиків виявлення дронів, 25 лазерних далекомірів і 1 систему мобільних антен.

В уряді Німеччини зазначили, що фінансування ініціативи щодо нарощування військового потенціалу становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік), а додаткові дозволи на ухвалення зобов’язань у наступні роки становлять 10,5 мільярда євро. Ці кошти планується використати насамперед для військової допомоги Україні.

Як зазначив військовий оглядач Ігаль Левін, 21 листопада німецький уряд повідомив про постачання в Україну 2380 артилерійських снарядів калібру 155 мм. За його словами, до розряду обіцяної допомоги увійшло ще майже 230 тисяч снарядів.

"При цьому за попередні півтора роки Німеччина поставила Україні менше 20 тисяч снарядів 155 калібру. Таке різке збільшення поставок може свідчити лише про одне — німецька промисловість починає виходити на серйозні темпи виробництва", – підкреслив Левін.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники України продовжать підтримувати її на шляху до НАТО, а також готуються надати їй додаткову допомогу.