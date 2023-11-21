Приїхав не з порожніми руками: міністр оборони Німеччини оголосив про потужний пакет допомоги для України

У пакет увійдуть різні зразки озброєнь

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який 21 листопада прибув із неоголошеним візитом до Києва, анонсував новий пакет допомоги для України. Його розмір перевищує мільярд євро.

Про це повідомляє газета BILD. До нього увійдуть, зокрема, чотири системи ППО IRIS-T, перша з яких надійде не раніше кінця 2024 року, решта трьох — 2025 року.

Також Німеччина у пакет на 1,3 мільярда євро входять:

20 тисяч снарядів 155 мм калібру;

протитанкові міни;

60 розвідувальних безпілотників різних типів;

більше 20 радіолокаційних систем для виявлення ворожих БПЛА та інше.

Як зазначає популярний блогер Роман Шрайк, ці чотири системи є вже третьою партією систем IRIS-T, яку Берлін пропонує Україні.

"Три системи IRIS-T з першої партії вже доставлені, а четверта буде доставлена ​​цієї зими. Друга партія з чотирьох систем прибуде в 2024 році", - говорить він.

На нову допомогу вже відреагували офіційні українські особи. Так, наприклад, прем’єр-міністр Єрмак назвав цей пакет "відмінним".

Нагадаємо, про те, що є ЗРК IRIS-T, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграф", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що США оголосили про великий пакет військової допомоги Україні.