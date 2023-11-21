Приехал не с пустыми руками: министр обороны Германии объявил о мощном пакете помощи для Украины

В пакет войдут различные образцы вооружений

Министр обороны Германии Борис Писториус, который 21 ноября прибыл с необъявленным визитом в Киев, анонсировал новый пакет помощи для Украины. Его размер превышает миллиард евро.

Об этом сообщает газета BILD. В него войдут, в частности, четыре системы ПВО IRIS-T, первая из которых поступит не раньше конца 2024 года, остальные три — в 2025 году.

Также Германия в пакет на 1,3 миллиарда евро входят:

20 тысяч снарядов 155-мм калибра;

противотанковые мины;

60 разведывательных беспилотников различных типов;

более 20 радиолокационных систем для обнаружения вражеских БПЛА и прочее.

Как отмечает популярный блогер Роман Шрайк, эти четыре системы являются уже третьей партией систем IRIS-T, которую Берлин предлагает Украине.

"Три системы IRIS-T из первой партии уже доставлены, а четвертая будет доставлена ​​этой зимой. Вторая партия из четырех систем прибудет в 2024 году", — говорит он.

На новую помощь уже отреагировали и официальные украинские лица. Так, например, премьер-министр Ермак назвал этот пакет "отличным".

Напомним, о том, что представляет собой ЗРК IRIS-T, вы можете прочитать в материале "Телеграф", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что США объявили о крупном пакете военной помощи Украине.