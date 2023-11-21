Приехал не с пустыми руками: министр обороны Германии объявил о мощном пакете помощи для Украины
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В пакет войдут различные образцы вооружений
Министр обороны Германии Борис Писториус, который 21 ноября прибыл с необъявленным визитом в Киев, анонсировал новый пакет помощи для Украины. Его размер превышает миллиард евро.
Об этом сообщает газета BILD. В него войдут, в частности, четыре системы ПВО IRIS-T, первая из которых поступит не раньше конца 2024 года, остальные три — в 2025 году.
Также Германия в пакет на 1,3 миллиарда евро входят:
- 20 тысяч снарядов 155-мм калибра;
- противотанковые мины;
- 60 разведывательных беспилотников различных типов;
- более 20 радиолокационных систем для обнаружения вражеских БПЛА и прочее.
Как отмечает популярный блогер Роман Шрайк, эти четыре системы являются уже третьей партией систем IRIS-T, которую Берлин предлагает Украине.
"Три системы IRIS-T из первой партии уже доставлены, а четвертая будет доставлена этой зимой. Вторая партия из четырех систем прибудет в 2024 году", — говорит он.
На новую помощь уже отреагировали и официальные украинские лица. Так, например, премьер-министр Ермак назвал этот пакет "отличным".
Напомним, о том, что представляет собой ЗРК IRIS-T, вы можете прочитать в материале "Телеграф", перейдя по ссылке.
Ранее мы писали о том, что США объявили о крупном пакете военной помощи Украине.