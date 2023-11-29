Перше засідання Ради "Україна-НАТО". Головні заяви про вступ, F-16 та набої

Столтенберг та Блінкен висловилися про перспективи вступу

У Брюсселі завершилося перше засідання Ради "Україна — НАТО" на рівні міністрів закордонних справ, на якому обговорили шлях України до членства. Завершилося засідання схваленням амбітної програми на рік — вона охоплює енергетичну безпеку, інновації та оперативну сумісність.

На саміті лунало багато важливих заяв, приміром, про нарощування виробництва зброї та боєприпасів, ситуацію на фронті, надання F-16 та реформи, необхідні для вступу в Альянс. Детальніше про головні заяви саміту читайте у добірці "Телеграфу":

Перспективи членства

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна на шляху до НАТО має продовжити проводити реформи, проте вона вже сидить на своєму місці за столом Альянсу. Він підкреслив, що члени НАТО мають намір й надалі підтримувати Україну.

"Були деякі проблеми, які Альянс обговорював із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. І це була перша зустріч міністрів закордонних справ на новій Раді Україна-НАТО. Україна сидить на своєму місці за столом НАТО", — підкреслив Блінкен.

Перше засідання Ради "Україна-НАТО"

Генсек Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг наголосив, що перше засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ є свідченням того, що Україна наближається до Організації Північноатлантичного договору. Ба більше він підкреслив, що "країна ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше".

"Усі союзники згодні, що Україна стане членом блоку", – заявив Столтенберг. Він додав, що попри досягнення України на полі бою, союзники "не повинні недооцінювати росію". Важливо, щоб солідарність з Україною була не лише на словах, а й на ділі.

Реформи

Генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами засідання повідомив, що союзники надали Україні рекомендації щодо пріоритетних реформ:

"Наразі ми надали рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні, включно з боротьбою з корупцією, зміцненням верховенства права й підтримкою прав людини і прав меншин. Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше", — сказав Столтенберг.

Генсек додав, що НАТО підтримуватиме українців на шляху до членства. Зараз НАТО трансформує пакет допомоги в багаторічну програму, допомагаючи Україні перейти від радянської епохи до епохи НАТО. Це включає обладнання й стандарти НАТО, а також сумісність сил.

F-16 будуть скоро, але коли саме – неясно

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі заявив, що винищувачі F-16 зможуть змінити ситуацію на полі бою. Проте коли саме вони прибудуть на фронт — поки що невідомо.

"Вони посилять здатність України завдавати втрат російським військам вторгнення. А ще F-16 допоможуть ще більше посилити протиповітряну оборону України", — сказав він.

Зустріч міністрів закордонних справ НАТО

"Я не можу назвати конкретну дату, але я сподіваюся, що постачання буде якнайшвидше", — сказав Столтенберг

Генсек також зазначив, що, перш за все, необхідно провести підготовку українських пілотів, чим зараз і займаються країни НАТО.

Прорив у виробництві снарядів

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба на зустрічі з українськими журналістами в Брюсселі повідомив, що Україна та НАТО досягли певних домовленостей щодо виробництва зброї — вони вже "покладені на папір".

"Ми домовились розробляти нові проєкти НАТО для збільшення виробничих потужностей української оборонної промисловості", — заявив Кулеба, додавши, що є згода розвивати оборонно-промисловий комплекс країн НАТО та ЄС як один цілісний механізм.

Це є проривом, оскільки жодна країна окремо не може задовольни потреби України або власної держави в зброї та снарядах.

"Для розв'язання цієї проблеми треба, щоб НАТО та ЄС почали дивитись на свої оборонні індустрії як на цілісний комплекс. Прибрали непотрібні регуляторні обмеження, мали спільну політику підтримки приватного бізнесу. Сьогодні я вперше почув, що вони говорять про необхідність створення системи", — сказав Кулеба.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту у Вільнюсі. На саміті 11-12 липня попри очікування Україні офіційно не запросили до членства в Альянсі.