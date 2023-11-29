Первое заседание Совета "Украина — НАТО". Главные заявления о вступлении, F-16 и снарядах

Столтенберг и Блинкен высказались о перспективах вступления

В Брюсселе завершилось первое заседание Совета "Украина — НАТО" на уровне министров иностранных дел, на котором обсудили путь Украины к членству. Завершилось заседание одобрением амбициозной программы в год — охватывает энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость.

На саммите звучало много важных заявлений, например, о наращивании производства оружия и боеприпасов, ситуации на фронте, предоставлении F-16 и реформах, необходимых для вступления в Альянс. Подробнее о главных заявлениях саммита читайте в подборке "Телеграфа":

Перспективы членства

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина на пути в НАТО должна продолжить реформы, однако она уже сидит на своем месте за столом Альянса. Он подчеркнул, что члены НАТО намерены и дальше поддерживать Украину.

"Были некоторые проблемы, которые Альянс обсуждал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. И это была первая встреча министров иностранных дел на новом Совете Украина-НАТО. Украина сидит на своем месте за столом НАТО", — подчеркнул Блинкен.

Первое заседание Совета "Украина-НАТО"

Генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг подчеркнул, что первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел является свидетельством того, что Украина приближается к Организации Североатлантического договора. Более того, он подчеркнул, что "страна ближе к НАТО, чем когда-либо раньше".

"Все союзники согласны, что Украина станет членом блока", – заявил Столтенберг. Он добавил, что, несмотря на достижения Украины на поле боя, союзники "не должны недооценивать россию". Важно, чтобы солидарность с Украиной была не только на словах, но и на деле.

Реформы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам заседания сообщил, что союзники предоставили Украине рекомендации по приоритетным реформам:

"Сейчас мы предоставили рекомендации по приоритетным реформам в Украине, включая борьбу с коррупцией, укрепление верховенства права и поддержку прав человека и прав меньшинств. Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде", — сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что НАТО будет поддерживать украинцев на пути членства. Сейчас НАТО трансформирует пакет помощи в многолетнюю программу, помогая Украине перейти от советской эпохи к эпохе НАТО. Это включает в себя оборудование и стандарты НАТО, а также совместимость сил.

F-16 будут скоро, но когда именно – неясно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что истребители F-16 смогут изменить ситуацию на поле боя. Однако когда именно они прибудут на фронт, пока неизвестно.

"Они усилят способность Украины наносить урон российским войскам вторжения. А еще F-16 помогут еще больше усилить противовоздушную оборону Украины", — сказал он.

Встреча министров иностранных дел НАТО

"Я не могу назвать конкретную дату, но я надеюсь, что поставки будут как можно быстрее", — сказал Столтенберг

Генсек также отметил, что, прежде всего, необходимо провести подготовку украинских пилотов, чем сейчас и занимаются страны НАТО.

Прорыв в производстве снарядов

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с украинскими журналистами в Брюсселе сообщил, что Украина и НАТО достигли определенных договоренностей по производству оружия — они уже "возложены на бумагу".

"Мы договорились разрабатывать новые проекты НАТО для увеличения производственных мощностей украинской оборонной промышленности", — заявил Кулеба, добавив, что есть согласие развивать оборонно-промышленный комплекс стран НАТО и ЕС как один целостный механизм.

Это прорыв, поскольку ни одна страна отдельно не может удовлетворять потребности Украины или собственного государства в оружии и снарядах.

"Для решения этой проблемы нужно, чтобы НАТО и ЕС начали смотреть на свои оборонные индустрии как на целостный комплекс. Убрали ненужные регуляторные ограничения, имели общую политику поддержки частного бизнеса. Сегодня я впервые услышал, что они говорят о необходимости создания системы", — сказал Кулеба.

Ранее "Телеграф" писал, что Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита в Вильнюсе. На саммите 11-12 июля, несмотря на ожидания Украины, официально не пригласили к членству в Альянсе.