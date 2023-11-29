Украина уже сидит за столом: у Байдена сделали важное заявление о вступлении в НАТО

В НАТО высказывались за мощную и длительную поддержку Украины

Украина на пути в НАТО должна продолжить проведение реформ. Однако она уже сидит на своем месте за столом Альянса.

Такое заявление во время пресс-конференции в Брюсселе сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент "Телеграфа". Он подчеркнул, что члены НАТО намерены и дальше поддерживать Украину.

Госсекретарь отметил, что США уже предоставили Украине помощь на сумму около 77 миллиардов долларов. В то же время, по его словам, европейские страны выделили более 100 миллионов долларов.

"Должен сказать вам: когда я слушал всех наших коллег за столом, все высказывались за мощную и длительную поддержку Украины. Некоторые задавались вопросом, должны ли США и другие союзники НАТО и дальше поддерживать Украину. Ответ сегодня у НАТО очень четкий и непоколебимый: мы и будем поддерживать Украину. Обеспечить, чтобы агрессивная война россии стала ее стратегическим поражением, сейчас столь же важно, как в тот момент, когда кремль начал эту войну", – заявил Блинкен.

Он также отметил, что Украина знает, что ее будущее – это свободная динамическая демократия. В то же время, по словам госсекретаря, путь в НАТО и Евросоюз будет зависеть от ее усилий по проведению реформ.

"Были некоторые проблемы, которые Альянс обсуждал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. И это была первая встреча министров иностранных дел на новом Совете Украина-НАТО. Украина сидит на своем месте за столом НАТО", — подчеркнул Блинкен.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16, которые Украина должна получить от союзников, смогут изменить ситуацию на поле боя. Однако он затруднился сказать, когда именно они прибудут в Украину.